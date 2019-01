2,2 Milliarden Konten betroffen: Weitere Login-Daten im Netz gelandet

Der "Collection #1" folgen nun die Sammlungen 2 bis 5, die hunderte GB groß sein dürften

770 Millionen E-Mail-Adressen und 21 Millionen Passwörter sind vor wenigen Wochen in einer im Internet aufgetaucht. Diese "Collection #1" kursiert gut verfügbar nicht nur auf einschlägigen Seiten. Nun sind weitere Daten ins Netz gelangt.

Die "Collections" 2 bis 5 erweitern den Datenbestand auf insgesamt 2,2 Milliarden betroffene E-Mailadressen, denen teilweise auch Passwörter zugeordnet sind. Heise schätzt die Gesamtgröße der Datenbanken auf rund 600 GB. Auch hier handelt es sich, soweit bekannt, hauptsächlich um Daten aus in der Vergangenheit bekannt gewordenen Lecks.

Mehrere Prüfmöglichkeiten

Wer prüfen möchte, ob eigene Daten betroffen sind, hat dazu mehrere Wege. Seine eigene E-Mail-Adresse kann man auf der Website "Have I Been Pwned?" überprüfen. Dort kann man in einer separaten Suche auch Passwörter eingeben, um zu überprüfen, ob diese in einem Leak enthalten sind. Der neue Leak ist derzeit aber nicht nicht eingepflegt worden, was man aber bald nachholen dürfte.

Der Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts hat die neuen Daten bereits aufgenommen. Hier kann man bereits prüfen ob die E-Mail-Adresse im neuesten Datensatz oder älteren Leaks enthalten ist. Zudem wird auch angezeigt, ob und welche anderen, der Mailadresse zugeordneten Daten "entkommen" sind. (red, 25.01.2019)