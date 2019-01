Paris gewinnt auf der Streif, Striedinger überraschend Dritter

Der Italiener holt seinen dritten Sieg in Kitzbühel. Beat Feuz wird wieder einmal Zweiter, dahinter überraschen ÖSV-Läufer mit hohen Startnummern

Kitzbühel – Zum bereits dritten Mal hat Dominik Paris den Abfahrtsklassiker in Kitzbühel gewonnen. Der Südtiroler setzte sich am Freitag 0,20 Sekunden vor dem Schweizer Beat Feuz durch, Dritter wurde überraschend Otmar Striedinger (+0,37). Der Kärntner nutzte mit Startnummer 27 die besser werdende Sicht und landete das zweite Mal im Weltcup auf dem Podest.

"In Kitzbühel abschwingen, dann leuchtet der Dreier auf – die Freude ist natürlich riesengroß", sagte Striedinger im ORF. 2013 war der 27-Jährige im Super-G von Beaver Creek schon einmal Zweiter gewesen. Paris durfte indes seinen zwölften Weltcupsieg bejubeln. "Die Fahrt war ziemlich am Limit. Ich habe überhaupt nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Unten ist es schon ein bisserl besser gegangen", sagte der 29-Jährige, der das Rennen auf den letzten zehn Fahrsekunden für sich entschied.

Danklmaier "überhappy"

Daniel Danklmaier war als Fünfter zweitbester ÖSV-Läufer und zeigte sich "überhappy". Großteils enttäuschend verlief der Tag für die mit großen Hoffnungen gestarteten Österreicher: Hannes Reichelt belegte den achten Platz, Matthias Mayer den neunten. Vincent Kriechmayr vermied zweimal gerade noch einen Sturz und fiel aus. Max Franz schwang nach Schmerzen in der Ferse ab, er wurde anschließend im Teamquartier untersucht. Johannes Kröll und Christian Walder schieden nach teilweise vielversprechenden Zwischenzeiten aus.

Reichelt, der mit Startnummer Eins das Rennen eröffnet hatte, sagte: "Wenn ich jetzt so nach oben schaue, war es nicht die glücklichste Nummer. Die Fahrt selber war eigentlich gut. Es gibt nur ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, die waren vielleicht nicht so sauber. Aber die Spur im Flachen und ins Ziel ist sicher schneller geworden", sagte der Salzburger. Mayer sprach von einer "technisch sauberen Fahrt". (APA, red, 25.1.2019)