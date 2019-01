Verfassungsschutz prüft möglichen Hitlergruß von Burschenschafter

Fotos zeigen einen Mann mit erhobener rechter Hand im Haus der Burschenschaft Gothia

Wien – Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung prüft Bilder, die offenbar ein Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Gothia beim Hitlergruß zu zeigen scheinen. Aufgenommen wurden die Bilder laut einem israelischen Journalisten, der sie via Twitter verbreitete, bei der Donnerstagsdemo vor dem Haus der Burschenschaft in Wien.

Die Wiener Polizei sagte, dass man die Fotos kenne und dem Landesamt für Verfassungsschutz zur Prüfung weitergeleitet habe. Der Fotograf, der die Donnerstagsdemos regelmäßig begleitet, war vorerst nicht erreichbar. Die Burschenschaft wollte auf telefonische Nachfrage der APA nicht kommentieren, ob es sich bei dem abgebildeten Mann um ein Mitglied der Verbindung handelt, und legte sofort wieder auf: "Dazu kann ich keine Auskunft geben. Vielen Dank, wiederhören."

Hofer-Mitarbeiter Mitglied der Gothia

Auf den Bildern ist zu sehen, wie ein junger Mann offenbar im Haus der Burschenschaft Gothia mit erhobener Rechter am Fenster steht und dabei vom Nachbarhaus aus beobachtet wird. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Peter Pilz von der Liste Jetzt erinnerte daran, dass mit Alexander Höferl einer der wichtigsten Mitarbeiter des Kabinetts von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) Mitglied der Gothia sei. Er forderte Kickl auf, sich von Höferl zu trennen, und will nun via parlamentarische Anfrage in Erfahrung bringen, was Höferls Sicherheitsüberprüfung im Innenministerium in Bezug auf diese rechtsextreme Burschenschaft ergeben habe. (APA, 25.1.2019)