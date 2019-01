Uni-Professorin: "Wer mehr als eine Sache macht, ist kreativer"

Das Schöne an der Musik: Sie wirkt aktivierend auf mich. Das Arbeiten am Computer gibt mir nicht so viel zurück. Wenn ich eine Publikation fertig habe, fühlt sich das zwar schon sehr befriedigend an, und ich bin stolz, aber Musik zu machen, das ist eine aktivere Beschäftigung, mit den Händen, mit Bewegungen. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum ich immer weitermache.

Ich kann sagen: Mein Leben ist sehr erfüllt. Ich habe eine Familie, eine neun Jahre alte Tochter. Viel Zeit mit ihr zu verbringen, ist mir sehr wichtig, ich will wissen, was in ihrem Kopf vorgeht, was sie beschäftigt. Ich erinnere mich noch dunkel daran, wie es war, als ich neun war, und das war eine sehr wichtige Phase für mich. Meine Tochter spielt auch Klavier, außerdem Cello.

Elaine Chew (48) ist Pianistin und seit 2011 Professorin für digitale Medien an der Queen Mary University in London. Zuvor hat sie an der University of Southern California unterrichtet. Sie studierte an der University of Stanford und am Massachusetts Institute of Technology. Geboren wurde Chew in Buffalo, New York.