Trump-Vertrauter Roger Stone verhaftet

Der US-Politikveteran ist unter anderem wegen Justizbehinderung, Falschaussage und Zeugenbeeinflussung angeklagt

Washington / Fort Lauderdale – Roger Stone, langjähriger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, ist am Freitag von der Bundespolizei FBI verhaftet worden. Der 66-Jährige wurde von Sonderermittler Robert Mueller in sieben Punkten angeklagt, darunter Justizbehinderung, Falschaussage gegenüber Bundesbeamten und versuchte Zeugenbeeinflussung. Seine erste Anhörung ist für 17 Uhr MEZ vor einem Bundesgericht in Fort Lauderdale (Florida) angesetzt.

cnn Das FBI verhaftete Roger Stone am Freitag in seinem Haus in Florida.

Stone begann seine Karriere in der Politik als Berater von Präsident Richard Nixon – er trägt auch eine Tätowierung des zurückgetretenen Präsidenten am Rücken. Trump kennt Stone seit Jahrzehnten; als der Immobilientycoon bekanntgab, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, war Stone das erste Mitglied seines Wahlkampfteams. Allerdings zerstritten sich die beiden, und Stone verließ das Wahlkampfteam, blieb aber weiter als informeller Berater Trumps tätig.

Keine Überraschung

Die Verhaftung kommt nicht überraschend, schon seit Monaten wurde damit gerechnet, dass Mueller den ehemaligen Trump-Berater anklagt. Stone gab öffentlich zu, mit "Guccifer 2.0" in Kontakt gestanden zu sein. US-Bundesermittler vermuten hinter dem Pseudonym russische Geheimdienstmitarbeiter, die E-Mails aus Hillary Clintons Wahlkampfteam gestohlen haben sollen, um sie mitten im US-Präsidentschaftswahlkampf zu veröffentlichen.

Ermittler haben im vergangenen Jahr zahlreiche Freunde und Geschäftspartner Stones befragt und wollten unter anderem Auskunft über dessen Kontakte zu Wikileaks. Die Enthüllungsplattform hatte mitten im US-Wahlkampf gestohlene E-Mails aus dem Wahlkampfteam der Demokratin Hillary Clinton veröffentlicht. Stone hat Wikileaks-Gründer Julian Assange öffentlich als "meinen Helden" bezeichnet.

Mueller-Ermittlungen

Sonderermittler Mueller, der die Einmischung Russlands in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 untersuchen soll, hat im Zuge seiner Ermittlungen bereits mehrere Personen aus Russland und aus dem Umfeld Trumps unter Anklage gestellt – darunter Trumps früheren Wahlkampfchef Paul Manafort. Allerdings hatten die Vorwürfe gegen den inzwischen verurteilten Manafort nichts mit der Wahl 2016 zu tun.



Stone bestritt bisher vehement, Kontakte in die Russische Föderation gehabt zu haben. (stb, 25.1.2019)