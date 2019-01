Prinzhorn kauft Rothschilds Jagd und Ländereien ab

Medien: 5.400 Hektar große Forstwirtschaft Langau bei Gaming um 90 Millionen Euro veräußert

Wien – Nach einem Bieterstreit hat die Familie Rothschild die 5.400 Hektar große Forstwirtschaft Langau bei Gaming in Niederösterreich verkauft. Auch die Käufer sind keine Unbekannten, es handelt sich um die Familie des Industriellen und ehemaligen FPÖ-Politikers Thomas Prinzhorn. Das berichten die Finanzagentur Bloomberg und die das Magazin "Trend", das den Transaktionswert mit 90 Millionen Euro beziffert.

Dem Magazin zufolge war dem Verkauf ein Bieterwettstreit vorangegangen, den der Seilbahn- und Tourismusunternehmer Heinz Schultz fast für sich entschieden hätte. Letztlich dürfte aber der Kaufpreis den Ausschlag zugunsten der Familie Prinzhorn gegeben haben. Käuferin ist die die Forstverwaltung Neuhaus, eine Tochtergesellschaft des Papierkonzerns Prinzhorn Holding. Beide Gesellschaften werden von Cord Prinzhorn, Sohn des Industriellen, geleitet. Als Verkäufer traten die Geschwister Geoffrey R. Hoguet und Nancy Clarice Tilghman auf, deren Mutter Gwendoline Hoguet eine gebürtige Rothschild ist.

Keine Aufsplitterung

Befürchtungen über eine künftige Zerschlagung der Forstreviere versucht Cord Prinzhorn zu zerstreuen. "Wir sind ein Familienunternehmen und haben eine langfristige Sicht auf unsere Entwicklung. Ein Forstunternehmen wie dieses ist über die Naturfaser Holz eng mit unserer Wertschöpfungskette verbunden und passt kulturell gut zu unserer Gruppe", sagte er dem "Trend" mit Blick auf die 30.000 Festmeter Holz, die auf dem Areal jedes Jahr geschlagen werden.

Ebenfalls Teil des Deals sind einige Liegenschaften in Lunz am See sowie 30 Luxusimmobilien inklusive Jagdschloss, drei Jagdreviere sowie das Hintere Oswald, eines der größten Naturwaldreservate Österreichs. Zudem befinden sich zwei Wasserkraftwerke auf dem Areal. (red, 25.1.2019)