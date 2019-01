Hohe Haftstrafen für "Staatsfeinde" in Graz

Die Präsidentin des "Staatenbundes" muss 14 Jahre hinter Gitter, ihr Adlatus 10 Jahre. "Staatsfeindliches Handeln wird nicht toleriert", sagte die Richterin

"Guten Morgen" sagt die hauptangeklagte "Präsidentin" Monika U. und lacht. Gutgelaunt kommt sie am Freitag in den Grazer Gerichtssaal herein, bepackt wieder kampfeslustig mit einem Stoß an Unterlagen. Eine Stunde später, nach der langen Verlesung der Urteile, klopft sie dem Zweitangeklagten, dem 71 Jahre alten, pensionierten Gendarm, tröstend auf die Schulter: "So sind sie halt, die Nazis".

Die Grazer Geschworenen hatten zuvor, nach dreimonatigen Verhandlungen, die beiden Rädelsführer des "Staatenbundes Österreich" für schuldig erklärt. Schuldig des Hochverrates, der Bildung einer staatsfeindlichen Verbindung, des Betruges, der Bestimmung zum Amtsmissbrauch und Nötigung der Regierung.

Die Richterin präzisiert das Urteil:

Die selbsternannte 42-jährige "Präsidentin" des Staatenbundes muss 14 Jahre hinter Gitter, der Zweitangeklagte zehn Jahre. Die weiteren zwölf Mitglieder der staatsnegierenden Bewegung kommen glimpflich davon: Sie werden teilweise bis zu drei Jahren teilbedingt verurteilt, einigen werden die bisherigen Haftzeiten angerechnet, sie kommen frei und bekommen Bewährungshelfer.

"Ziel, die Republik zu erschüttern"

Es ist das erste Mal in der Zweiten Republik, dass ein österreichisches Gericht das Delikt des "Hochverrates" verhandelt. "Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die Verfassung der Republik Österreich oder eines ihrer Bundesländer zu ändern .... ist mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen", heißt es in der entsprechenden Gesetzespassage. Dies gelte auch bereits für den bloßen Versuch. Genau das wurde Monika U. und ihren Getreuen vorgeworfen.

Die Richterin machte den Verurteilten unmissverständlich klar, worum es in diesem Urteil ging: "Die Straftaten richteten sich gegen verfassungsmäßige Einrichtungen, es war das Ziel die Republik zu erschüttern."

Das Gericht wolle mit dem Urteil "ein klares Signal setzen, dass diese Handlungen nicht weiter toleriert werden. Staatsfeindliche Handlungen sind nicht zu akzeptieren, sie sind zu sanktionieren". Immerhin: Ziel des Staatenbundes sei es gewesen, eine "militärische Übergangsregierung" zu bilden, Regierungsmitglieder im Bund und den Ländern festzunehmen, und auch den ORF zu besetzen.

Zudem hat der Staatenbund parallele Verwaltungs- und Gesetzesstrukturen aufgebaut, mit eigenen Grundbüchern, Dokumenten, sogar Kfz-Schildern.

Zweite Chance

Mit den bedingen Strafen für die Mitläufer solle den Verurteilten zumindest noch eine zweite Chance gegeben werden.

Die zu 14 Jahren Haft verurteilte Präsidentin bleibt auch in ihrer Reaktion auf das Urteil in ihrer selbstkonstruierten Lebensrealität: "Ich bin ein Lebewesen aus Fleisch und Blut", die Richterin sei nur eine "Treuhänderin", das Gericht habe sich heute "selbst verurteilt" und dann murmelt sie noch so etwas wie "das ist ja Völkermord", weil es ja gegen ihren "souveränen Staat" gehe. Der Anwalt unterbricht den Redeschwall: Nichtigkeitsbeschwerde." Dem folgt auch der Zweitangeklagte, der sich wie einige andere ebenfalls unbeirrt als "lebend gemeldeter Mensch" meldet, er also gar nicht der sei, der hier jetzt verurteilt worden sei.

Am Ende, als sich der Gerichtssaal schon leert, sitzen zwei der Staatenbündler in sich versunken auf der Anklagebank, die Verteidigerin versucht ihnen zu erklären, dass sie jetzt mit der abgesessenen U-Haft ohnehin frei gehen und auch keine Fußfesseln bekommen. "Sie müssen sich jetzt aber wohl verhalten", sagt sie den beiden ins Gewissen. Sie nicken stumm und weinen. (Walter Müller, 25.01.2019)