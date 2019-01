Wie man sich gegen saisonale Infektionen wappnet

Einfache Tipps, mit denen das Erkältungsrisiko reduziert werden kann

Nach den Weihnachtsferien war die Welt noch in Ordnung. Die Erholung wirkte, der Kontakt mit großen Menschengruppen war seltener als im Alltag. Die tägliche Fahrt in der U-Bahn, der Kontakt mit anderen in Kindergarten, Schule und in den Hörsälen von Universitäten: Das macht es Krankheitserregern einfach, vor allem weil die Luft in geschlossenen Räumen oft extrem trocken ist, die schützende Schleimschicht in Nase und Mund austrocknet und damit Krankheitserregern den Eintritt in den Organismus erleichtert.

Alle, die diese Saison ohne Grippe oder grippalen Infekt überstehen wollen, sollten es in den nächsten Wochen also eher gemächlich angehen. Und klar, Garantie, dass diese Tipps tatsächlich greifen, gibt es nicht, das Immunsystem ist ein hochkomplexes System, von Mensch zu Mensch unterschiedlich und von außen nur begrenzt beeinflussbar.