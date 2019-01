Nato-Russland-Rat tagt zu Zukunft des INF-Vertrags

Russischer Vizeaußenminister Rjabkow nimmt an Treffen in Brüssel teil

Brüssel – Die Nato hat am Freitag Gespräche mit Russland über die Zukunft des INF-Abrüstungsvertrags zu atomar bestückbaren Mittelstreckenraketen geführt. Dazu kamen die Botschafter der Militärallianz am Vormittag in Brüssel im Nato-Russland-Rat mit dem russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow zusammen. Weiteres Thema des Treffens ist laut Diplomaten die Lage in der Ukraine und im Schwarzen Meer.

Der INF-Vertrag sieht die Abschaffung nuklear bestückbarer Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.000 Kilometern vor. Die USA und die Nato werfen Russland vor, mit seinem Raketensystem 9M729 gegen das Abkommen zu verstoßen. US-Präsident Donald Trump droht, das 1987 geschlossene Abkommen aufzukündigen, wenn Moskau bis zum 2. Februar nicht einlenkt.



Die Teilnahme des russischen Vizeaußenministers am Nato-Russland-Rat im Brüsseler Hauptquartier der Militärallianz ist ungewöhnlich. In dem Forum treffen sich zumeist nur die Botschafter beider Seiten. Rjabkow hatte Mitte Jänner bereits an Gesprächen mit den USA zum INF-Vertrag in Genf teilgenommen. Sie waren ohne Ergebnis geblieben.

Krim-Zwischenfall im November

Beim Thema Ukraine dürfte weiter die Lage im Schwarzen Meer im Fokus stehen, wie es von Diplomaten hieß. Die russische Küstenwache hatte Ende November in der Meerenge zwischen Schwarzem Meer und Asowschem Meer drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden verletzt, 24 Besatzungsmitglieder festgenommen.

Die Nato hatte das russische Vorgehen verurteilt. Das Bündnis fordert die Freilassung der Seeleute, die Herausgabe der Schiffe und einen ungehinderten Zugang zu ukrainischen Häfen im Asowschen Meer.

Der 2002 gegründete Nato-Russland-Rat ist das wichtigste Gesprächsforum zwischen beiden Seiten. Wegen des Ukraine-Konflikts lag der Dialog zwischen Juni 2014 und April 2016 auf Eis. Das Treffen vom Freitag ist seitdem das neunte. Davor war der Nato-Russland-Rat zuletzt Ende Oktober 2018 zusammengekommen. (APA, 25.1.2019)