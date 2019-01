Kampagne zur Premiere: Das Volkstheater lange

Demner, Merlicek & Bergmann inszenierte eine Aktion für die Premiere "Biedermann und die Brandstifter"

Wien – Ein ausgebranntes Autowrack, ein abgefackelter Klavierflügel, ein angesengtes Sofa und andere verkohlte Objekte an mehreren Wiener Hotspots: Das Wiener Volkstheater stimmt mit einer Kunstaktion auf das neue Stück "Biedermann und die Brandstifter" (Premiere am 1. Februar 2019) ein. Inszeniert wurde die Kampagne von der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann.

Die Objekte sind noch bis Anfang Februar am Westbahnhof, rund um das Museumsquartier, sowie in den Lokalen Neni am Naschmarkt und Motto am Fluss zu sehen. (red, 25.1.2019)