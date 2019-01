TV-Serie "Suits" vor dem Aus – letzte Staffel angekündigt

"Sie können beileibe nicht vorhersehen, dass einer ihrer Stars plötzlich den englischen Prinzen heiratet", sagt Serienschöpfer Aaron Korsh

New York – Die durch die heutige britische Herzogin Meghan weltweit bekannt gewordene Fernsehserie "Suits" geht ihrem Ende entgegen. Die neunte Staffel werde zugleich die letzte sein, sagte Serienschöpfer Aaron Korsh (52) in einem Interview mit dem Portal deadline.com.

Bereits nach der siebenten Saison im vergangenen Jahr hätten die Macher das Aus erwogen, berichtete Korsh. Damals waren zwei Hauptdarsteller der Anwaltsserie abgesprungen: Patrick J. Adams und Meghan Markle (beide 37). "Sie können beileibe nicht vorhersehen, dass einer ihrer Stars plötzlich den englischen Prinzen heiratet", sagte der Drehbuchautor.

Auch Adams habe sich gegen eine Rückkehr entschieden, erläuterte Korsh. Stattdessen habe Katherine Heigl ("27 Dresses") Interesse an einer Rolle gezeigt. Mit Heigl (40) habe man noch zwei Staffeln entwickelt, um die Serie dann mit Staffel neun gut ausklingen zu lassen, sagte er. "Suits" ist eine Produktion von USA Network, auch Netflix bietet sie zum Abruf an. Die neunte Staffel soll in den USA noch in diesem Jahr anlaufen. (APA, dpa, 25.1.2019)