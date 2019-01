Machtkampf zwischen Guairo und Maduro in Venezuela

Nach Massendemos gerät Präsident Nicolás Maduro immer mehr ins Abseits. Die USA haben Juan Guairó als Übergangspräsidenten anerkannt

Nach einer unruhigen Nacht ist Venezuela am Donnerstag mit zwei Präsidenten erwacht, die sich im Kampf um die Macht in Stellung bringen. Nach der oppositionellen Massendemonstration des Vortags, auf der sich Parlamentspräsident Juan Guaidó vom Volk zum Interimspräsidenten vereidigen ließ, herrschte in den Städten Venezuelas am Donnerstagvormittag eine angespannte Stimmung. In der Nacht errichteten vielerorts Demonstranten Barrikaden oder lieferten sich Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften und Pro-Regierungs-Milizen. Menschenrechtsorganisationen sprachen von 13 bis 18 Toten. Die Regierung beschlagnahmte die Ausrüstung zahlreicher Medien. Aus ehemals regierungstreuen Hochburgen wie dem Viertel 23 de Enero in Caracas wurden lautstarke Kochtopf-Deckel-Proteste gemeldet.

Es war die dritte unruhige Nacht in Folge seit der rasch niedergeschlagenen Meuterei einer Einheit der Nationalgarde am Montag. Die Regierung hatte ihre Anhänger zu einer nächtlichen Mahnwache vor dem Präsidentenpalast aufgerufen, zu der Berichten zufolge jedoch niemand kam. "Die Regierung hat den Rückhalt der Straße verloren", sagte die Journalistin Luz Mely Reyes. Alle schauen nun auf das Militär. Dessen Führungsriege spricht seit Mittwoch Nicolás Maduro die Loyalität aus. Verteidigungsminister Vladimir Padrino verurteilte zwar die Selbstproklamation Guaidós, öffnete am Donnerstag aber die Tür zum Dialog. "Die Streitkräfte werden nichts unternehmen, was gegen die Verfassung verstößt."

Guaidó an unbekanntem Ort

Der Präsident der regierungstreuen Verfassungskammer am Obersten Gerichtshof forderte die Staatsanwaltschaft auf, Guaidó wegen Usurpation festzunehmen. Wo sich der selbsternannte Präsident am Donnerstag befand, war unklar. Der Konflikt weitete sich auch auf die internationale Bühne aus, nachdem Maduro die diplomatischen Beziehungen zu den USA aufgekündigt hatte und den Diplomaten 72 Stunden Zeit zur Ausreise gab. Der US-Regierung zufolge hat dies keine Wirkung, da Maduro nicht mehr legitim anerkannter Staatschef sei. Diosdado Cabello, der ideologische Scharfmacher Maduros, drohte damit, der Botschaft Strom und Wasser abzudrehen.

Guaidó erhielt unterdessen von immer mehr Staaten Unterstützen: allen voran von den USA und auch vonseiten rechtskonservativer Regierungen Südamerikas wie Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru und Brasilien, aber auch des sozialdemokratischen Ecuadors. Auf die Seite Maduros schlugen sich Kuba, Bolivien, Russland und die Türkei, mit der Maduro lukrative Bergbauverträge hat.

China Pro-Maduro

China, das Maduro mit Milliardenkrediten unterstützt hat, kritisierte am Donnerstag die ausländische Einmischung in innere Angelegenheiten. Die EU sagte dem venezolanischen Volk und den demokratischen Kräften ihre Unterstützung zu und rief zu baldigen Neuwahlen auf. Deutschlands und Österreichs Außenministerium bekräftigten, das EU-Statement mitzutragen.

Neben der Haltung des Militärs, das die Hauptstütze Maduros ist, wird ein weiteres entscheidendes Element die Erdölindustrie sein: "Wird es Guaidó gelingen, die Kontrolle über die aus dem Ausland fließenden Erdöleinnahmen zu bekommen und sie auf die Konten der Opposition umzuleiten?", fragte das Portal Caracas Chronicles. "Und werden Venezuelas Generäle zu einem Regime halten, das nicht nur international isoliert, sondern auch bankrott ist?"

Die instabile Lage besorgt aber viele Beobachter. Die USA hätten gute Gründe für die Anerkennung Guaidós, sagt US-Militärstratege Evan Ellis zum STANDARD. "Vielleicht ist es sogar die letzte Chance, aus der Sackgasse zu kommen. Trotzdem kontrolliert Maduros Mafiabande, darunter das Militär, weiter das Land. Und selbst wenn er die Macht verliert, ist die Lage explosiv und könnte leicht aus dem Ruder laufen. (Sandra Weiss, 25.1.2019)