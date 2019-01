Frauentag wird in Berlin offizieller Feiertag

Neue Feiertage einzuführen scheint im Moment im Trend zu liegen. So wurden in Deutschland im Vorjahr eine Reihe solcher Tage festgelegt. Die norddeutschen Bundesländer haben den Reformationstag zum Feiertag gemacht, Thüringen erklärte den Weltkindertag zu einem Feiertag. Berlin ist bislang das einzige Bundesland, des den Frauentag als Feiertag anerkannt hat. (red, 24.1.2019)

Wissen: Frauentag

Der Frauentag geht auf die Konferenz sozialistischer Frauen im Jahr 1910 in Kopenhagen zurück. Initiatorin war die Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Ab 1947 wurde der Frauentag in der DDR offiziell begangen. In Westdeutschland gewann er erst durch die Frauenbewegung in den 1970er-Jahren an Bedeutung.

