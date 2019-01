Erfolgreiche Kuppelei auf ATV: "Bauer sucht Frau" endet mit 262.000 Sehern

Im Durchschnitt erreichten die Folgen der 15. Staffel sogar 307.000 Zuseher

Wien – Am Mittwoch ist die bereits 15. Staffel der ATV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" mit Moderatorin Arabella Kiesbauer zu Ende gegangen: Die letzte Folge erreichte durchschnittlich 262.000 Zuseher in der Zielgruppe ab 12 Jahren.

Die Jubiläumsstaffel 15 erreichte einen durchschnittlichen Marktanteil von 14,1 Prozent in der Zielgruppe 12-49 Jahre und im Schnitt 307.000 Zuseher pro Folge, schreibt ATV in einer Aussendung. Die erfolgreichste Folge lief am 5. Dezember 2018 mit durchschnittlich 368.000 Zuseher.

In der jungen Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen ist Staffel 15 mit einem Marktanteil von 18 Prozent die erfolgreichste "Bauer sucht Frau"-Staffel aller Zeiten, so der Sender. ATV sucht bereits Kandidatinnen und Kandidaten für die nächste Staffel. (red, 24.1.2019)