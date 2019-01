Kurz erinnert Kickl an das Koalitionsabkommen

Bundeskanzler in Davos zu Aussagen des Innenministers: Internationale Vereinbarungen müssen Gültigkeit haben

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos auch zu den aktuellen Aussagen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) Stellung bezogen.

In einem Gespräch mit einem Journalisten sagte Kurz auf die Frage, was er von Kickls Ansicht halte, dass das Recht der Politik folgen müsse und nicht die Politik dem Recht, dass er mit dem Innenminister telefoniert und ihm klar seine Meinung gesagt habe.

Nach Meinung des Kanzlers sei alles, was derzeit diskutiert werde, klar im Koalitionsabkommen verankert. Konkret sprach Kurz die Verfassung, Europarecht, Völkerrecht und internationale Vereinbarungen an, die Gültigkeit haben müssten. Nachsatz: "Das gilt nicht nur für den Bundeskanzler, sondern für jedes Regierungsmitglied."

Was darüber hinaus in Österreich derzeit diskutiert werde, sei eine Debatte über den Umgang mit straffälligen Asylwerbern, ob diese abgeschoben werden dürften oder nicht, ab welcher Strafhöhe, ab welcher Straftat das möglich sein soll. Diese Diskussion fände aber nicht nur in Österreich statt, sondern auch auf europäischer Ebene. (ras, 24.1.2019)