Galaxy S10: Neue Leaks zeigen Samsungs nächstes Smartphone

Wird offenbar mit eigener Wallet für Kryptowährungen ausgeliefert – Dreifachkamera und Kopfhörerstecker

Bereits in wenigen Wochen will Samsung seine nächste Smartphone-Generation vorstellen. Am 20. Februar soll das Galaxy S10 offiziell enthüllt werden, die Einladungen für den Launch-Event hat Samsung bereits vor einiger Zeit verschickt. Nun tauchen neue Fotos auf, und diese liefern ein durchaus interessantes, neues Detail.

Wallet

Das Samsung Galaxy S10 wird offenbar mit einer eigenen Wallet für Kryptowährungen ausgeliefert. Diese soll also dank Hardwareunterstützung einen sicheren Speicherort für entsprechendes Geld bieten. Unterstützt werden sollen dabei zumindest Bitcoin, der Ethereum-Ableger ERC20 sowie Bitcoin Cash.

Ansonsten bestätigen die Aufnahmen, was in den vergangenen Wochen ohnehin schon durchgesickert ist. Der Rand ober- und unterhalb des Bildschirms ist im Vergleich zum S9 deutlich geschrumpft. Im Gegenzug gibt es rechts oben einen kreisrunden Ausschnitt, durch den die Frontkamera ihre Aufnahmen tätigen kann.

Details

Dieser Umstand verrät übrigens auch, dass es sich bei dem betreffenden Gerät um das reguläre S10 handelt. Soll das S10+ doch mit einer Dualkamera auf der Vorderseite ausgestattet sein, was natürlich auch einen größeren Ausschnitt bedingt. Die Bildschirmgröße der beiden Modelle soll 6,1 beziehungsweise 6,4 Zoll sein. Parallel dazu ist auch ein kleineres (5,8 Zoll) S10 Lite geplant.

foto: allaboutsamsung

Fast zeitgleich zum erwähnten Leak liefert AllAboutSamsung gleich noch einen zweiten. Auf Fotos sind hier sowohl Galaxy S10 als auch S10+ zu sehen. Auch Aufnahmen der Rückseite sind zu erkennen, die sich rein äußerlich nur wenig von aktuellen Geräten unterscheidet. Allerdings ist das neue Dreifachkamerasystem zu erkennen. Ebenfalls offenbar wird durch die Bilder, dass Samsung weiter eine klassische Kopfhörerbuchse bieten wird. (red, 24.1.2019)