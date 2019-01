Produktrückruf: Zwiebelstreichwurst mit Kräutern

Es wurden Verunreinigungen mit Bakterien der Gattung Clostridien festgestellt

Wien – Die Firma Messner Produktions GmbH & Co KG hat eine Produktwarnung für "Ich bin Österreich Zwiebelstreichwurst mit Kräutern, 200 Gramm" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 28.02.2019 und 12.03.2019 ausgesprochen. Der Grund ist eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch anaerobe Sporen von sulfitreduzierenden Clostridien.

Das Produkt wurde in den Filialen des Supermarktkette Penny verkauft. Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es ab sofort auch ohne Kassenbon retournieren. Für Rückfragen ist die Firma Messner unter der Telefonnummer 03463/2118-888 oder unter der E-Mail-Adresse K.Rumpf@messner-wurst.at erreichbar.

Der Nachweis von Endosporen sulfitreduzierender Clostridien zeigt Verunreinigungen an, die durch Fäkalien entstanden sein können. Clostridien sind Bakterien, die nur unter sauerstoff-freien Bedingungen wachsen. Sie bilden hitzebeständige Sporen, die erst bei Temperaturen über 100 Grad Celsius abgetötet werden. Der Keim kommt weltweit im Erdboden und in küstennahen Gewässern vor. Gefährlich werden die Bakterien bei Vermehrung und Toxinbildung. In erster Linie sind Lebensmittel gefährdet, die unter sauerstofffreien Bedingungen gelagert werden und deren Milieu nur schwach sauer oder neutral ist. (red, 24.1.2019)