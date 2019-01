Gräber aus der prädynastischen Zeit in Ägypten entdeckt

Archäologen stießen 140 Kilometer nördlich von Kairo auf Grabstätten, von denen einige rund 5.000 Jahre alt sind

foto: ap/egyptian antiquities authority In den Gräbern befanden sich Skelette in hockender Position.

Kairo – Archäologen haben im ägyptischen Nildelta jahrtausendealte Grabstätten entdeckt. Rund 20 der Gräber, die 140 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kairo gefunden wurden, seien etwa 5.000 Jahre alt. Sie stammten aus der prädynastischen Zeit (etwa 4000-3000 v. u. Z.), gab der Leiter der ägyptischen Antikenbehörde, Aiman Aschmawi, bekannt.

In den Gräbern befänden sich noch Skelette der Toten in hockender Position. Allerdings seien viele der Begräbnisstätten in keinem guten Zustand.

foto: ap/egyptian antiquities authority In Kom al-Cholgan wurden Grabstätten aus der Zweiten Zwischenzeit gefunden.

Zudem seien in der Region von Kom al-Cholgan weitere Gräber aus der Zweiten Zwischenzeit (ca. 1650-1550 v. u. Z.) gefunden worden. Darin hätten sich die Überreste von Tieren und Artefakte aus Keramik befunden.

Nähere Angaben zu den Ausgrabungen gab es nicht. Erst im Dezember waren Forscher in der Nekropole Sakkara bei Kairo auf ein außergewöhnlich gut erhaltenes 4.400 Jahre altes Priestergrab gestoßen. (APA, red, 24.1.2019)