36-Jähriger war im Bezirk St. Pölten mit Axt und Messer unterwegs

Mann wurde festgenommen – Erhebungen im Gang

Mauerbach – In Mauerbach (Bezirk St. Pölten) ist am späten Mittwochnachmittag ein 36-Jähriger mit einer Axt und einem Messer auf der Straße unterwegs gewesen. Besorgte Passanten bzw. Autofahrer schlugen Alarm, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag auf Anfrage mit. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Falls dauerten an.

Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner hatte der polnische Staatsbürger in der Wienerwald-Gemeinde mit der Axt und dem Messer "gefuchtelt". Der Mann sei auch Autos hinterhergelaufen. Eine direkte Bedrohung von Menschen habe es nicht gegeben. Der 36-Jährige war mutmaßlich alkoholisiert, sagte der Polizeisprecher. (APA, 24.1.2019)