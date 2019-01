Griechisches Parlament stimmt über Abkommen mit Mazedonien ab

Namensstreit belastet Beziehungen zwischen Griechenland und seinem nördlichen Nachbarn

Athen/Skopje – Das griechische Parlament in Athen stimmt am Donnerstag über das umstrittene Abkommen zur Umbenennung Mazedoniens in "Republik Nordmazedonien" ab. Die Debatte wird ab 7 Uhr MEZ fortgesetzt und soll bis Mitternacht beendet sein. Ministerpräsident Alexis Tsipras setzt darauf, dass die 145 Mitglieder seiner linksgerichteten Syriza-Partei sowie unabhängige Abgeordnete für das Abkommen mit Mazedonien stimmen werden. Für die Annahme reicht eine einfache Mehrheit in dem 300 Sitze umfassenden Parlament.

Aus Protest gegen das Abkommen haben kommunistische Aktivisten Donnerstag früh ein Transparent auf dem Wahrzeichen Athens, der Akropolis, aufgehängt. "Nein dem Tsipras-Zaev-Abkommen", hieß es unter anderem auf dem Transparent auf Englisch und Griechisch. Mit dem Abkommen würden politische Ziele der USA, der Nato und der EU in die Tat umgesetzt, hieß es.

Nato- und EU-Beitritt

Ministerpräsident Tsipras hatte im vergangenen Jahr mit seinem mazedonischen Kollegen Zoran Zaev gegen große innenpolitische Widerstände in beiden Ländern vereinbart, den Namensstreit beizulegen. Das Abkommen sieht vor, dass Griechenlands nördlicher Nachbar seinen Namen in Nord-Mazedonien ändert. Griechenland sagte dafür zu, eine Annäherung seines Nachbarn an die EU und den Nato-Beitritt nicht weiter zu blockieren. Mazedoniens Abgeordnete haben der Verfassungsänderung für die Umbenennung bereits zugestimmt.

In Griechenland reicht Konservativen und Nationalisten die Namensänderung nicht aus, weil auch eine nordgriechische Provinz Mazedonien heißt. Sie kritisieren, dass künftig international eine mazedonische Sprache und eine mazedonische Nation anerkannt würden. (APA, red, 24.1.2019)