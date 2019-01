Argentinier Higuain vorerst leihweise von Milan zu Chelsea

Premier-League-Club besitzt Option auf weitere Saison bzw. Kauf im Sommer

Der Argentinier Gonzalo Higuain verlässt den AC Milan und wechselt leihweise bis Sommer zu Chelsea in die Premier League. Dies gaben die Clubs am Mittwoch bekannt. Der 31-Jährige war erst im vergangenen Sommer leihweise von Juventus Turin zu Milan gekommen. In Turin fand man für ihn keine Verwendung mehr, da der italienische Rekordmeister Cristiano Ronaldo verpflichtet hatte.

Schon damals hätte Higuain lieber zu Chelsea wechseln wollen, wo sein einstiger Trainer bei Napoli, der Italiener Maurizio Sarri, tätig ist. Das halbjährige Engagement des Südamerikaners verlief für Milan dann kostspielig, aber enttäuschend. Der Argentinier erzielte in der Serie A in 19 Spielen nur sechs Tore. Milan löste den Leihvertrag mit Juve nun auf. Wie die Turiner bekannt gaben, besitzt Chelsea die Möglichkeit, die Ausleihe des Stürmers im Sommer bis 2020 zu verlängern bzw. auch, ihn für 36 Mio. Euro fix zu erwerben.

Als Ersatz dürfte Milan den Polen Krzysztof Piatek von Genoa für 35 Millionen Euro verpflichten. Der Angreifer hat seinen Marktwert in einer halben Serie-A-Saison beinahe verzehnfacht. Genoa hatte ihn im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro von Cracovia Krakau verpflichtet. In 19 Runden erzielte Piatek bisher 13 Treffer. (23.1.2019)