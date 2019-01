Venezuelas Parlamentspräsident erklärt sich mit Trumps Segen zum Staatschef

Großkundgebungen von Anhängern und Gegnern Maduros haben begonnen, Ausschreitungen werden erwartet. Trump erkennt Guaidó als Interimspräsidenten an

Caracas – Der Präsident des entmachteten Parlaments von Venezuela hat sich zum Staatschef erklärt. "Vor dem allmächtigen Gott gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interimspräsident von Venezuela zu übernehmen", sagte Juan Guaidó am Mittwoch bei einer Kundgebung vor Anhängern in der Hauptstadt Caracas. Guaidó kann offenbar auf die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump zählen.

Überschattet von vier Todesfällen hatten am Mittwoch Großkundgebungen von Gegnern und Anhängern des umstrittenen sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro begonnen. Zehntausende gingen auf beiden Seiten am Vormittag in Caracas auf die Straße.

foto: apa/afp/yuri cortez Großdemos sind derzeit auf den Straßen von Caracas im Gange.

Bei nächtlichen Protesten waren in dem südamerikanischen Krisenstaat zuvor vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein 16 Jahre alter Jugendlicher. (APA, red, 23.1.2019)