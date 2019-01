Barca holt Ajax-Star de Jong um 75 Millionen Euro

Die Katalanen stachen mit der Verpflichtung offenbar Paris St. Germain aus

Der niederländische Jungstar Frenkie de Jong wechselt im Sommer von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona. Das gaben die Katalanen am Mittwochabend bekannt. Die Ablösesumme beträgt 75 Millionen Euro plus elf Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

De Jong sei ein Spieler, "der das Spiel exzellent lesen und den 'tödlichen' Pass spielen kann", erklärt Barcelona. Den bisherigen Ablöserekord für einen niederländischen Fußballer hält Abwehrspieler Virgil van Dijk, der um 84,4 Millionen Euro vom FC Southampton zum FC Liverpool gewechselt war.

Die Katalanen stachen mit der Verpflichtung offenbar Paris St. Germain aus. Das Team von Thomas Tuchel galt zuletzt als Favorit auf die Verpflichtung des Offensivspielers. Auch bei Bayern München war de Jong als Neuzugang gehandelt worden. (sid, 23.1.2019)