Putin und Erdoğan suchen gemeinsamen Boden in Syrien

Die Türkei will ihren Einfluss in Nordsyrien ausbauen. Russland spricht sich für Unteilbarkeit des Landes unter Assad aus

Mit großem Gefolge ist der türkische Präsident Tayyip Erdoğan am Mittwoch in Moskau gelandet. Das Spektrum der zu besprechenden Themen ist breit: Es geht um das bilaterale Verhältnis, die Verbesserung der Wirtschaftskooperation und Rüstungsgeschäfte, aber in erster Linie natürlich um Syrien.

Moskau und Ankara sind nach der Versöhnung, die einer längeren Eiszeit nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets folgte, seit gut zwei Jahren offiziell Partner in Syrien. Eine komplizierte Allianz, denn die politischen Ziele der beiden Staaten sind in dem Bürgerkriegsland weit voneinander entfernt.

Der von Erdoğan und Russlands Präsident Wladimir Putin proklamierte Kampf gegen den Terror wirkt nur bedingt als Klammer, denn beide Seiten zählen unterschiedliche Gruppierungen zu den Terroristen. Das Treffen in Moskau dient nun dazu, nach dem verkündeten Abzug der USA die Einflusszonen in Syrien abzustecken. Russland will seit Monaten die Region Idlib wieder unter die Kontrolle von Syriens Präsident Bashar al-Assad bringen lassen. Im Herbst ließ sich Putin durch Erdoğan noch von einer Offensive abbringen, doch seither hat sich der Einfluss der Jihadisten in Idlib, um deren Abzug sich Ankara eigentlich kümmern wollte, nur verstärkt.

Augenmerk auf Nordsyrien

Die Türkei wiederum will ihre Präsenz in Nordsyrien verstärken. Russland hat zwar Verständnis für türkische Sicherheitsbedenken in der Region geäußert, doch diese Solidarität hat einen engen Rahmen: Moskau akzeptiert die bisher von Ankara vorgenommenen Vorstöße in nordsyrisches Kurdengebiet. Eine türkische Großoffensive in der Region hat der Kreml, der die Kurden über einen längeren Zeitraum als Partner und Bodentruppen im Kampf gegen den IS benutzte, bisher allerdings stets abgelehnt.

Eine Ausdehnung des türkischen Einflussgebiets in Syrien ist auch nicht im Interesse der Russen, da ihr Verbündeter Assad inzwischen wieder weitgehend fest im Sattel sitzt. Ohne Zustimmung des Kremls, der derzeit in der Syrien-Frage dominiert, kann Erdoğan keine weiteren Truppen schicken.

Angesichts der Meinungsverschiedenheiten warnte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow schon vor dem Treffen davor, dass die Verhandlungen sich in die Länge ziehen könnten. "Wir können davon ausgehen, dass die Gespräche erst spät am Abend enden", sagte er. Und selbst dann wird es noch keine endgültige Lösung geben, da mit dem Iran noch eine dritte Regionalmacht mit Eigeninteressen in Syrien aktiv ist.

Derweil wurde bekannt, dass der Brand von zwei Gastankern in der Meerenge von Kertsch wohl ebenfalls mit Syrien zu tun hat. Da Syrien unter US-Sanktionen steht, verluden die Schiffe das Gas wohl illegal auf hoher See. Bei der riskanten Verladeaktion sind 20 Seeleute ums Leben gekommen. (André Ballin aus Moskau, 23.1.2019)