PSG verliert gleich zwei Klagen

100.000 Geldstrafe wegen unerlaubten ethnischen Profilings – Rabiot klagt sich erfolgreich zurück ins Training ein

Paris – Der französische Fußball-Doublesieger Paris St. Germain ist zu einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verurteilt worden. Dieses Urteil fällte der französische Ligaverband (LFP) am Dienstag. Dem Klub war nachgewiesen worden, zwischen 2013 und 2018 sogenanntes ethnisches Profiling bei der Bewertung von Talenten vorgenommen zu haben. Die Kandidaten wurden unter anderem in den Kategorien französisch, nordafrikanisch, oder afrikanisch eingestuft. Eine solche Profilierung ist in Frankreich illegal.

"Nach dem, was wir sehen, hat PSG die Informationen über ethnische Zugehörigkeit nicht zu diskriminierenden Zwecken verwendet. Es gibt keinen Fall von Diskriminierung, der bewiesen werden kann", sagte LFP-Disziplinarkommissar Sebastien Deneux: "Es handelt sich eher um individuelle Unbeholfenheit und kollektive Nachlässigkeit."

Rabiot darf wieder mittraineren

Trainer Thomas Tuchel muss den wechselwilligen Mittelfeldspieler Adrien Rabiot offenbar wieder am Mannschaftstraining teilnehmen lassen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend berichtete, wurde einer entsprechenden Klage des 23-Jährigen vom Rechtsausschuss der Ligue 1 stattgegeben.

Der sechsmalige Nationalspieler berief sich dabei auf Artikel 507 der Liga-Charta. Demnach sei es zwar möglich, einen Profi in eine zweite Trainingsgruppe zu verschieben, diese Maßnahme müsse allerdings "vorübergehend und rein aus sportlichen Gründen erfolgen". Eine dauerhafte und definitive Versetzung, die einer Ausbootung gleichkommt, sei nicht mit dem Arbeitsvertrag eines Fußballprofis vereinbar.

Rabiots Vertrag läuft am Saisonende aus. Der Mittelfeldspieler hatte dem Verein im Dezember mitgeteilt, seinen Kontrakt nicht verlängern zu wollen und sich spätestens im Sommer einem neuen Klub anzuschließen. Der spanische Doublegewinner FC Barcelona und auch der deutsche Rekordmeister Bayern München sollen an Rabiot interessiert sein. (sid, 23.1.2019)