Kickl stellt Menschenrechtskonvention infrage

"Das Recht hat der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht", sagte der Innenminister im ORF-"Report"

Wien – Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) stellt die Europäische Menschenrechtskonvention und das rechtsstaatliche Prinzip infrage. Im Interview mit Susanne Schnabl im ORF-"Report" am Dienstagabend erklärte er: "Ich glaube immer noch, dass der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht." Tatsächlich ist im Bundes-Verfassungsgesetz aber festgehalten: "Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grundlage der Gesetze ausgeübt werden."

Bei seinen Wünschen für strengere Regeln für Asylwerber ist Kickl vor allem die Europäische Menschenrechtskonvention im Weg. Während er bei Wolfgang Fellner auf "oe24.tv" jüngst noch gefordert hatte, straffällige Asylberechtige schon nach einem erstinstanzlichen Urteil ohne Rechtskraft abschieben zu lassen, revidierte er dies im "Report": "Wünschen kann man sich vieles", so sei das aber derzeit nicht machbar.

Mit Regelungen "anlegen"

Denn es gebe "irgendwelche seltsamen rechtlichen Konstruktionen, teilweise viele, viele Jahre alt, aus ganz andere Situationen heraus entstanden, und die hindern uns daran, das zu tun, was notwendig ist", sagte Kickl – und spielte damit auf die Europäische Menschenrechtskonvention an, die in den 1950er-Jahren als politische Folge aus den Weltkriegen und der Shoah entstanden ist und in Österreich im Verfassungsrang steht. Kickl möchte "eine Debatte darüber führen" und sich "auch anlegen mit diesen Regelungen". (red, 23.1.2018)