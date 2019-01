In Eisenstadt wird nach möglicher Entführung in alle Richtungen gefahndet

"Auf jeden kleinsten Hinweis angewiesen" – Innenminister Kickl: "Nicht gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt"

Eisenstadt – Nach der mutmaßlichen Entführung einer 88-jährigen Frau auf offener Straße in Eisenstadt ermittelt die Polizei eigenen Angaben zufolge "in alle Richtungen". "Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Dienstagabend. Er bat die Bevölkerung um Hinweise. "Wir sind hier auf jeden kleinsten Hinweis angewiesen."

Die betagte Frau war am Dienstag um 15.30 Uhr mit ihrer Pflegerin in der Esterházystraße in Richtung Bergkirche unterwegs gewesen, als plötzlich zwei schwarze Limousinen anhielten und sie einstiegen ließen. Eine Frau, die aus dem zweiten Fahrzeug stieg, ging auf die Pflegerin zu und stieß diese zur Seite. Anschließend wurde die 88-Jährige in eine der beiden Limousinen mit vermutlich ausländischem Kennzeichen gesetzt. Beide Fahrzeuge fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bergkirche davon, berichtete die Polizei.

"Mehrere Ermittlungsstränge"

Die Hintergründe der Tat liegen völlig im Dunkeln. So sagte Innenminister Herbert Kickl am Abend im ORF-"Report", dass mehrere Ermittlungsstränge verfolgt werden. "Zur Stunde ist es nicht wirklich gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt."

Die Polizei setze ihre Hoffnungen "auf die Möglichkeit, dass irgendjemand vielleicht diesen Entführungsfall gesehen haben könnte, irgendwelche zweckdienlichen Hinweise machen könnte", sagte Marban. Vom Zeitpunkt der Tat am Nachmittag bis in die Abendstunden gingen zunächst keine weiteren Hinweise – abgesehen von den genannten Erstinformationen – ein. "Aber wir sind permanent und rund um die Uhr mit diesem Fall beschäftigt", so Marban. In der Nacht auf Mittwoch waren von der Landespolizeidirektion Burgenland auf Anfrage der APA keine neuen Informationen zu erhalten.

Ungarische Fahrzeuge kontrolliert

Nach dem Vorfall wurde im Raum Eisenstadt bis in den Bezirk Neusiedl am See eine groß angelegte Fahndung gestartet. Zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten wurden in der Landeshauptstadt gesichtet. Ein Augenzeuge schilderte der APA, dass nur ungarische Fahrzeuge angehalten wurden und die Beamten die Fahrzeuglenker aussteigen ließen. "Die Fahndung läuft mittlerweile international – in alle Richtungen", sagte Marban.

Jene Frau, die die Pflegerin zur Seite gestoßen hat, wurde als groß, schlank, blond beschrieben und habe eine Mütze getragen. Das 88-jährige Opfer trug einen dunkelroten Mantel, eine schwarze Mütze und braune Handschuhe. Die Pflegerin der 88-Jährigen wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut. Wie es der Familie des Opfers gehe, dazu lagen Marban zunächst keine Informationen vor.

Zur Identität des Entführungsopfers "können wir derzeit aus kriminaltaktischen Gründen und aufgrund des Opferschutzes nichts sagen", sagte Polizeisprecher Marban auf STANDARD-Anfrage.

Sachdienliche Hinweise, die auf Verlangen auch vertraulich behandelt werden, können an das Landeskriminalamt unter 059 133 10 3333 oder an jede Polizeidienststelle gerichtet werden. (red, APA, 23.1.2019)