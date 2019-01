Großfahndung nach Entführung auf offener Straße in Eisenstadt

88-Jährige soll gezwungen worden sein, in schwarze Limousine zu steigen

Eisenstadt – In Eisenstadt hat die Entführung einer 88-Jährigen auf offener Straße einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst. Am Dienstag startete um 17 Uhr eine Großfahndung im Raum Eisenstadt. "Die Fahndung läuft mittlerweile international. Der Vorfall hat sich gegen 15.30 Uhr in der Esterhazy-Straße ereignet", teilte Polizeisprecher Helmut Marban am Dienstagabend mit.

"Die 88-Jährige war mit ihrer Pflegerin unterwegs, als zwei schwarze Limousinen gehalten haben und die Frau in eines der Fahrzeuge einsteigen haben lassen", sagte Marban. Zur Identität des Entführungsopfers "können wir zum jetzigen Zeitpunkt aus kriminaltaktischen Gründen und aufgrund des Opferschutzes nichts sagen", meinte der Polizeisprecher. (APA, 22.1.2019)