Austria verpflichtet Stürmer Sterling Yateke

Der 19-Jährige kommt vom finnischen Klub FC TPS Turku Oy

Der 19-jährige Angreifer aus der Zentralafrikanischen Republik wechselt vom finnischen Klub FC TPS Turku Oy zur Wiener Austria und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Yateke erzielte in der Vorsaison in der höchsten Spielklasse in neun Spielen sieben Tore und wird als Perspektivspieler für den Kader der ersten Mannschaft verpflichtet. Er ist bereits im Trainingslager der Veilchen mit dabei. Am Dienstag-Vormittag absolvierte Yateke die medizinischen Tests.

Sportdirektor Ralf Muhr: "Yateke ist ein hochspannender Spieler, der schon in sehr jungen Jahren in der höchsten Spielklasse auf sich aufmerksam machen konnte. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm einen hochveranlagten Stürmer dazugewinnen konnten. Er ist ein Perspektivspieler für unsere erste Mannschaft, ein Stürmer mit viel Qualität und Potenzial."

Finnland

Yateke wechselte im Sommer 2018 von der Nkongsamba-Akademie in Kamerun nach Finnland, wo er in seiner ersten Halbsaison im europäischen Fußball prompt auf sich aufmerksam machen konnte – mit sieben Toren und zwei Assists in neun Spielen zeigte der 19-Jährige beim finnischen Absteiger FC TPS Turku Oy auf. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. (red, 22.1.2019)