Wiens Bürgermeister Ludwig will Polizei von Bund übernehmen

Stadtchef bekräftigte Forderung nach 1.000 Polizisten mehr sowie nach besseren Mitteln für die Exekutive in der Bundeshauptstadt

Wien – Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) hat seine Forderung nach 1.000 Polizisten mehr in Wien sowie nach besseren Mitteln für die Exekutive erneuert. "Ich würde mir mehr Unterstützung für die Wiener Polizei wünschen", sagte er am Dienstag. Bereits im STANDARD-Interview vor drei Wochen meinte Ludwig: "Wir benötigen 1.000 Polizisten mehr in Wien. Ich hoffe, dass wir mehr Polizisten aus den Ausbildungsbereichen bekommen, insbesondere für Spezialaufgaben wie die Bekämpfung von Drogen- oder Diebstahlkriminalität."

Die von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) geplante berittene Polizei lehnt er hingegen ab: "Es braucht mehr Menschen und weniger Pferde." Ludwig erneuerte auch sein Angebot an den Bund, die Kompetenz für die Polizei in Wien zu übernehmen.

Kritik an Waffenverbotszonen

Ludwig kritisierte zudem, dass "nur zwei zufällig ausgewählte" Bereiche – einer am Praterstern, einer am Donaukanal – im Februar zu Waffenverbotszonen erklärt werden sollen. Ludwig befürchtet eine Ausweitung an andere Plätze alle paar Monate und sprach von einem "Wanderzirkus". Er sprach sich erneut gleich für eine Waffenverbotszone für ganz Wien aus. (krud, 22.1.2019)