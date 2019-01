Wien und Arbeiterkammer fördern IT-Kurse mit fünf Millionen Euro

Stadt Wien und Arbeiterkammer steuern 2019 je 2,5 Millionen Euro bei – Wien-Bonus für jene, die in der Bundeshauptstadt leben und arbeiten

Wien – Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat das Ziel ausgegeben, Wien zur Digitalisierungshauptstadt zu machen. Die großen Veränderungen und Herausforderungen durch die Digitalisierung sollen "nicht nur erduldet, sondern aktiv aufgegriffen werden", meinte er am Dienstag. Als Beispiel für die Bemühungen der Stadt nannte er etwa den Test eines Vorläufers des neuen FunkStandards 5G auf dem Rathausplatz. Geplant ist auch, alle Wiener Pflichtschulen bis 2021 mit WLAN auszustatten. Und durch Online-Informationen sollen Wartezeiten in Ambulanzen verringert werden.

Der Erwerb digitaler Kompetenzen soll für Arbeitnehmer erleichtert werden: Kurse mit entsprechenden Inhalten, die über den Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (Waff) angeboten werden, werden ab Anfang Februar gefördert. Stadt Wien und Arbeiterkammer (AK) stellen dafür in diesem Jahr jeweils 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Ludwig rechnet damit, dass mindestens 3000 interessierte Personen von der Aktion profitieren.

Bis zu 80 Prozent der Kurskosten gefördert

Um die Förderung ansuchen können Personen ohne Beschäftigung sowie jene, die sich neben ihrem Beruf fortbilden wollen. Die Einkommensobergrenze liegt dabei bei 2500 Euro netto im Monat, Voraussetzung ist auch eine Mitgliedschaft bei der AK sowie ein Wohnsitz in Wien. Laut Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) werden je nach Einkommen 40 bis 80 Prozent der Kurskosten gefördert.

Bei der finanziellen Unterstützung kommt auch ein Wien-Bonus zum Tragen: So können Personen, die in Wien leben und arbeiten, mit bis zu 5000 Euro rechnen. Jene, die ihren Job außerhalb Wiens haben, können vom Waff nur maximal 2500 Euro Förderung erhalten. Die AK gewährt aber eine zusätzliche Unterstützung, die abhängig davon ist, in welchem Bundesland der Arbeitnehmer AK-Mitglied ist.

7000 IT-Kurse sind gelistet

Unter www.weiterbildung.at kann aus 7000 Kursen im IT-Bereich ausgewählt werden. Dabei sei laut Hanke "alles möglich: vom Excel-Kurs über Codierung bis zum Social-Media-Experten". Die Förderung werde nach erfolgreicher Absolvierung des Kurses ausbezahlt. Weil die Förderperiode auf fünf Jahre angelegt ist, werden von Stadt Wien und AK insgesamt 25 Millionen Euro für die Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Digitalisierung bereitgestellt, sagte Hanke.

AK-Präsidentin Renate Anderl sagte, dass man den digitalen Wandel gemeinsam mit den Arbeitnehmern bestreiten wolle. Neue Technologien sollten den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Denn die Industrie werde die Digitalisierung nutzen, "um Profite zu steigern". (David Krutzler, 23.1.2019)