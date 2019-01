"Wir sind alle auf Casali": Neue TV-Kampagne von Werbeagentur Wirz

Schoko-Banane und Rum-Kokos sind zurück auf der Insel

Wien – Im neuen Spot für die Rum-Kugeln von Casali gehts wieder um die karibische Sonne und den Bauchnabel. Im Mittelpunkt der Handlung: Eine Frau am Strand und zwei junge Männer auf einer Liege unweit daneben, Schoko-Bananen und Rum-Kokos-Dragees werden als Eisbrecher zwischen den Darstellern in der Sonne Floridas in Szene gesetzt.

"Casali steht für exotische Lebensfreude. Mit diesem Spot haben wir eine eigene, verbindende Lebenswelt für Casali und die zwei starken Produktmarken Schokobanane und Rum Kokos geschaffen. Und der zweideutige Slogan 'Wir sind alle auf Casali' verweist sowohl auf den besonderen Genuss wie auch auf die Lebenswelt der karibischen Insel hin", sagt dazu Ulf Schöttl, Marketingleiter von Manner über die neue Casali Kampagne.

Die TV-Dachkampagne wird in Österreich, Slowenien und Rumänien ab Ende Jänner 2019 zu sehen sein, für 2019 sind zwei Versionen (21 und 15 Sekunden) geplant. Verantwortlich auf Agenturseite ist die Casali Werbeagentur Wirz. (red, 22.1.2019)