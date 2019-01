Chanel-Show erstmals ohne Karl Lagerfeld

Der Modedesigner fühlte sich laut einer Sprecherin "erschöpft"

Paris – Karl Lagerfeld hat die erste seiner Chanel-Modenschauen am Dienstag verpasst. Der 85-Jährige überließ es in der Früh seiner engen Mitarbeiterin Virginie Viard, in Paris die Haute-Couture-Schau für die Frühlings- und Sommerkollektion zu präsentieren. Die Zuschauer warteten im Grand Palais inmitten eines frühlingshaften Settings aus Palmen, einer Villa und einem Wasserbassin vergeblich darauf, dass Lagerfeld wie sonst üblich auf die Bühne kam.

Eine Chanel-Sprecherin sagte der Zeitschrift "Women's Wear Daily", der Modeschöpfer habe sich "heute Früh erschöpft gefühlt". Lagerfeld ist seit 1982 Chefdesigner des französischen Modehauses. Eine Modejournalistin meinte, sie könne sich nicht erinnern, dass der Designer in seinen 40 Jahren bei Chanel jemals eine Schau verpasst habe. (APA, AFP, red, 22.1.2019)