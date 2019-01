Berlin will Industrie von Klimaschutzkosten weiter entlasten

Auch kleinere Betriebe sollen vor zu hohen Stromkosten geschützt werden

Berlin – Die deutsche Regierung will den Industrie-Forderungen nach einem Schutz vor steigenden Strompreisen entgegenkommen. Großverbraucher der Industrie wolle man von Kosten der CO2-Verschmutzungsrechte im Strompreis auch nach 2020 entlasten, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstag bei einer Energiekonferenz in Berlin.

"Für mich ist klar, dass wir diese Strompreiskompensation fortführen müssen." Die bisherigen Regelungen laufen 2020 aus. Altmaier sagte, man müsse auch darüber nachdenken, wie man kleinere Betriebe, die davon nicht profitieren, ebenfalls vor zu hohen Strompreiskosten schützen könne.

CO2-Preis zuletzt gestiegen

Zuletzt wurden knapp 300 Millionen Euro im Jahr im Zuge der Strompreis-Kompensation erstattet, mit denen energieintensive Betriebe im weltweiten Wettbewerb entlastet wurden. Da die CO2-Preise zuletzt aber drastisch gestiegen waren, wird künftig von weit höheren Beträgen ausgegangen. Ein Verlängerung der Kompensationen muss von der EU-Kommission gebilligt werden, was in diesem Fall als wahrscheinlich gilt. (APA. Reuters, 22.1.2019)