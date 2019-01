AFL startet Mitte März mit acht Teams und zwei Neulingen

Amstetten Thunder steigt auf – Black Panthers aus Prag kehren nach zweijähriger Absenz in die AFL zurück

Wien – Die Austrian Football League (AFL) startet heuer am 16. März mit acht Teams und im Vergleich zum Vorjahr zwei Neulingen. Amstetten Thunder stieg aus der Division I auf, während die Black Panthers aus Prag nach zweijähriger Absenz in die AFL zurückkehren. Schauplatz der Austrian Bowl XXXV ist am 27. Juli neuerlich die NV Arena in St. Pölten, gab die Liga am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

Titelverteidiger sind die Raiders Tirol, erster Herausforderer der Innsbrucker sind erneut die Vienna Vikings. Dazu gesellen sich noch die Graz Giants, Rangers Mödling, Danube Dragons sowie die Steelsharks Traun. (APA, 22.1.2019)