Gerd Schulte Döinghaus kehrt zu Jung von Matt/Donau zurück

Er leitet ab sofort das Kreativ-Team rund um Erste Bank und Sparkasse

Wien – Gerd Schulte Döinghaus kehrt nach mehr als neun Jahren als Creative Director zu Jung von Matt/Donau zurück und leitet das Kreativ-Team rund um Erste Bank und Sparkasse.

Zuletzt war er lange federführend für die Raiffeisen-Kampagnen rund um Hermann Maier und Marcel Hirscher bei Ogilvy tätig, früher wirkte Schulte Döinghaus bereits bei Jung von Matt/Donau bei der Entwicklung des Kampagnenklassikers "Was wären die großen Erfolge ohne die kleinen?" für die Bank Austria mit.

foto: jung von matt/donau Gerd Schulte-Döinghaus dockt wieder bei Jung von Matt/Donau an.

"Banken stecken wie die Werbung selbst mitten im digitalen Wandel und müssen sich komplett neu erfinden. Die Erste Bank ist dabei der Pionier der Branche und ich freue mich sehr, mit an Bord zu sein. Auch aus kreativer Sicht steht die Erste Bank ganz vorne und ich denke, ich kann zu diesem Erfolg noch einiges beitragen. Dass ich dabei gleich eine ganze Region mit sieben Ländern betreuen darf, macht für mich als kleiner Expat den Job nur noch spannender", sagt der gebürtige Deutsche Gerd Schulte Doinghaus.

"Gerd war in unseren allerersten Jung von Matt-Jahren mit dabei. Er weiß genau, was es heißt, an die Kraft der Idee zu glauben und sich mit nichts weniger zufrieden zu geben", so Andreas Putz, Geschäftsführer und Gründer von Jung von Matt/Donau. (red, 22.1.2019)