Schwarzmarkt: Anonyme Sim-Karten weiterhin einfach zu bekommen

Gegen Aufpreis von 10 Euro – Registrierungspflicht seit 1. Jänner in Kraft

Seit 1. Jänner dieses Jahres müssen sich Nutzer von Wertkartenhandys registrieren, so wie es bisher bereits bei Vertragstarifen der Fall ist. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung im Zuge des sogenannten Sicherheitspakets der Regierung. Die Strafverfolgung soll dadurch leichter werden. Allerdings ist es weiterhin möglich sich anonyme Sim-Karten zuzulegen. So bieten Handyshops in Wien bereits registrierte Sim-Karten an. Und zwar für einen Aufpreis von 10 Euro, wie eine STANDARD-Recherche zeigte.

1. September 2019

Diese können bis 1. September anonym genutzt werden, danach wird bei der ersten Aufladung die Registrierung notwendig sein. Bestehendes Guthaben kann aber auch nach dem 1. September 2019 noch aufgebraucht werden.

Als Grund für das Ende der anonymen Sim-Karten spricht Innenminister Herbert Kickl davon, dass diese auch "von Terroristen und Kriminelle für ihre Machenschaften genutzt" wurden. Experten schätzen, dass es zwischen drei und vier Millionen unregistrierte Sim-Karten in Österreich gibt.

Generalverdacht

Mit der neuen Regelung schließt sich Österreich vielen anderen europäischen Ländern ein: So gibt es etwa schon jetzt in den meisten Ländern der EU eine Ausweispflicht beim Kauf von Wertkarten, darunter etwa auch in Deutschland, Italien oder Frankreich. Andere Staaten, wie etwa England, Slowenien oder Tschechien, halten von der Registrierung nichts. Auch wird die Registrierungspflicht wird von Datenschützern schon länger kritisiert. Sie bezeichnen sie als unverhältnismäßig, da Nutzer unter Generalverdacht gestellt würden.

Für die Registrierung sind je nach Anbieter und Vertriebsweg verschiedene Identifizierungsverfahren möglich. So wird beim Kauf in einem Supermarkt nun ein Lichtbildausweises verlangt. Bei Bestellungen im Internet gibt es geeignete Verfahren, mit denen der Kauf online abgewickelt werden kann. (sum, 22.1. 2019)