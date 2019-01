Trump-Nachfolge: Kandidaturreigen bei den US-Demokraten

foto: reuters

Kirsten Gillibrand

Kirsten Gillibrand (*1966) ist Senatorin aus New York. Sie gab die Gründung ihres Wahlkomitees in Stephen Colberts The Late Show bekannt.

Slogan: "Now Is Our Time"

Webseite: 2020.kirstengillibrand.com

Weiterlesen: US-Senatorin Kirsten Gillibrand will 2020 Donald Trump besiegen