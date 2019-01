Couture-Woche Paris: Der Modezirkus von Dior

Die Couture-Show des französischen Modehauses ging im Garten des Rodin-Museums als Parade über die Bühne.

Paris – Das Modehaus Christian Dior hat seine Haute-Couture-Show als Zirkusparade gefeiert. Am ersten Tag der Pariser Schauen mit Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2019 erwartete die Gäste im Garten des Rodin-Museums ein Zirkuszelt, in dessen Manege prominente Gäste wie Kristin Scott Thomas oder Eva Herzigova saßen.

Die Show eröffnete die poetische Akrobaten-Nummer einer weiblichen Zirkusgruppe. Die Jacken der Clowns und Artisten waren mit goldenen Knöpfen, Schulterklappen und Paspeln besetzt. Paillettenbesetzte, hautfarbene Strumpfhosen und eng anliegende Kleider ließen an Trapezkünstlerinnen denken. Dazu gab es Halskrausen, Schleifen und Harlekinmuster zu sehen. Den bodenlangen Plisseekleider und mit Rüschen besetzten Blusen setzte Chiuri eine Reihe schwarz-weißer Looks wie einen tailliert geschnittenen Frack oder eine kurze Smokingjacke entgegen.

Die glitzernden Kappen, die unterm Kinn geschnürt waren, erinnerten an Pierrot, den traurigen Clown aus der Commedia dell'Arte. Auch Chiuris Vorgänger, den Designer Christian Dior, sowie Kreativchef John Galliano faszinierte in der Vergangenheit das Thema Zirkus. Eine Auswahl ihrer Entwürfe kann man ab dem 2. Februar in der Ausstellung "Designer of Dreams" im Victoria & Albert Museum in London besichtigen. (Apa, red, 21.1.2019)