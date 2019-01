Bestätigt: ORF-Direktor in der Steiermark geht mit Mai in Pension

Gerhard Draxler tritt im Alter von 66 Jahren in den Ruhestand

Wien/Graz – Der langjährige Direktor des ORF-Landesstudios Steiermark, Gerhard Draxler, tritt mit 30. April 2019 im Alter von 66 Jahren in den Ruhestand. Das bestätigte der ORF am Montag in einer Aussendung, nachdem der STANDARD bereits am Samstag darüber berichtet hatte.

Nach Funktionen wie Landesintendant des ORF Kärnten und ORF-TV-Informationsdirektor war Draxler seit 2007 ORF-Landesdirektor in der Steiermark. Die Nachfolge wird in den nächsten Tagen ausgeschrieben und soll in der Sitzung des Stiftungsrats am 28. März 2019 bestellt werden. Die Bestellung werde für die verbleibende Laufzeit der amtierenden ORF-Geschäftsführung vom 1. Mai 2019 bis 31. Dezember 2021 festgelegt, informiert der ORF.

Nachfolgekandidaten

Als Nachfolgekandidat gilt Gerhard Koch (57), Chefredakteur im Landesstudio Steiermark. Als möglicher neuer Chefredakteur wird Wolfgang Schaller (44) gehandelt, Chef vom Dienst beim Radio Steiermark. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder spekuliert, dass Kathrin Zechner Landesdirektorin in der Steiermark werden könnte, sollte es ihre Funktion der TV-Programmdirektorin etwa nach dem für Herbst geplanten neuen ORF-Gesetz nicht mehr geben.

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler sagt via Aussendung: "Es ist meine ganz persönliche Entscheidung, mich mit 30. April 2019 ins Privatleben zurückzuziehen. Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf 30 wunderbare und spannende ORF-Jahre zurück, in denen ich gemeinsam mit meinen Teams in den ORF-Landesstudios Kärnten und Steiermark sowie in der TV-Information in Wien viele Programmprojekte, Initiativen und Innovationen im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags umsetzen konnte." (red, 21.1.2019)