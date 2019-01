545.000 Zuseher für die zweite Ausgabe der "ZiB 2 am Sonntag"

Zum Auftakt waren es nach einem quotenstarken Österreich-"Tatort" 894.000 Seher

Wien – Die zweite Ausgabe der "ZiB 2 am Sonntag" konnte in punkto Quoten nicht mit der Auftaktsendung mithalten: Im Schnitt 545.000 Zuseher erreichte am Sonntag, 20. Jänner, um 21.50 Uhr in ORF 2 das Nachrichtenformat mit Martin Thür. Der Marktanteil lag bei 18 Prozent.

War bei der Premiere am 13. Jänner noch der Österreich-"Tatort" mit zuvor 975.000 Zusehern ein guter Motor, so waren beim "Tatort" aus Dortmund nur 538.000 dabei. "Im "Zentrum" im Anschluss an die "ZiB 2" kam auf durchschnittlich 348.000 Seher. (red, 21.1.2019)