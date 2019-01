Lufthansa investiert Millionen in künstliche Intelligenz

Eine Reisebuchungsapp soll die Preisentwicklung von Flügen und Hotels vorhersagen

Wien – Die Lufthansa Group und der Lufthansa Innovation Hub gehen eine Forschungsallianz mit dem kanadischen Unternehmen Hopper zum Thema künstliche Intelligenz ein und besiegeln damit ihr drittes Tech-Investment innerhalb eines Jahres nach den Beteiligungen an den Start-ups Fleet Logistics und Cargo.one.

Das 2007 in Montréal gegründete Unternehmen Hopper betreibt eine der laut Lufthansa weltweit innovativsten Reisebuchungsapps für mobile Endgeräte. Mithilfe künstlicher Intelligenz sagt die proprietäre Technologie Preisentwicklungen von Flügen und Hotels präzise vorher und bietet ihren Nutzern personalisierte Empfehlungen zum optimalen Buchungszeitpunkt sowie alternativen Reisen an.

Mit dem Forschungsprojekt, in das die Lufthansa Group einen Millionenbetrag investiert, etablieren die beiden Unternehmen eine langfristige Kooperation zu Methoden für eine datengetriebene Vorhersage der Nachfrage nach Flügen. Zusätzlich sollen Hypothesen zu individuellen Kundenbedürfnissen bei Umsteigeverbindungen sowie mögliche Empfehlungen von Zusatzangeboten validiert werden.

Europa-Rollout von Hopper Mitte des Jahres

"Hopper betreibt eine der erfolgreichsten Apps für Flugbuchungen weltweit und hat eine einzigartige KI-basierte Technologie aufgebaut", sagt Christian Langer, Vice President für Digital Strategy bei der Lufthansa Group. "Mit der gemeinsamen Forschungsallianz bauen wir als Lufthansa Group unser Know-how in diesem Bereich weiter aus. So können wir unseren Kunden zukünftig noch besser datenbasiert maßgeschneiderte Angebote unterbreiten. Das ist eines der zentralen Ziele, die wir in unserer Digitalstrategie für das Jahr 2019 definiert haben."

Durch die Partnerschaft mit der Lufthansa Group verfolgt Hopper die Weiterentwicklung seiner Dienste und den Ausbau der weltweiten Marktpräsenz, die das Unternehmen bei seiner im Oktober 2018 abgeschlossenen Finanzierungsrunde im Volumen von 100 Millionen US-Dollar angekündigt hat. Der Europa-Rollout von Hopper soll Mitte 2019 anlaufen. (cr, 21.1.2019)