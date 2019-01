Betrüger verkaufte deutscher Firma fiktiven Bagger

Der Mann ist mit mehr als 45.000 Euro untergetaucht

Wien/Berlin – Ein Betrüger hat im November einen fiktiven Bagger an eine deutsche Tiefbaufirma verkauft und das Unternehmen um mehr als 45.000 Euro erleichtert. Der Mann schickte Fotos der Arbeitsmaschine an die Firma und gab vor, ein Vertreter einer Wiener Baufirma zu sein, die angeblich den Bagger loswerden wollte, teilte Polizeisprecher Harald Söros am Montag mit.

Er schickte dem betrogenen Unternehmen auch Dokumente der Maschine. Außerdem eröffnete er mit gestohlenen Dokumenten und einem falschen Ausweis ein Bankkonto. Die deutsche Tiefbaufirma glaubte, es handle sich tatsächlich um ein Firmenkonto des österreichischen Unternehmens und überwies den Kaufpreis. Der Betrüger tauchte mit dem Geld unter. Das österreichische Unternehmen, das tatsächlich existiert, wusste nichts von den Machenschaften des Mannes. Die Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts bat um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-62800 DW. (APA, 21.1.2019)