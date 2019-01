Umstieg auf Smart Meter verweigert: Netzbetreiber dreht Strom ab

Eine Burgenländerin liegt im Clinch mit Netz Burgenland, weil sie nicht auf den digitalen Stromzähler umsteigen will

Eisenstadt – Smart Meter, die intelligenten Zähler sollen eigentlich den Haushalten Gutes bringen. Im Burgenland sind etwa derzeit mehr als 110.000 Smart Meter installiert. Mit den intelligenten Stromzählern soll es den Konsumenten möglich sein, Energie möglichst effizient zu nutzen – zugunsten Umwelt, Klima und Geldbörsel. Manche Konsumenten überzeugen diese Argumente aber nicht.

Einer Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf etwa hält laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" vom digitalen Stromzähler nichts. Sie lehnt eine Installation des intelligenten Zählers ab und liegt im Chlinch mit dem Netz Burgenland. Mittlerweile wurde ihr der Strom abgestellt.

Gesetzeslage

Die Netz Burgenland beruft sich gegenüber der APA auf die Gesetzeslage. Man habe über einen Zeitraum von vier Monaten die von einem Rechtsanwalt vertretene Kundin vor der Abschaltung mindestens viermal schriftlich kontaktiert, um ihr die Sachlage zu erklären und zu einer positiven Lösung zu kommen, so die Netz Burgenland. Außerdem habe man umfangreiches schriftliches Informationsmaterial an sie verschickt. Darüber hinaus, sei dreimal versucht worden, vor Ort einen persönlichen Kontakt herzustellen, hieß es in einem Statement. Allein die Burgenländerin blieb laut dem Zeitungsbericht dabei: Einen Smart Meter will sie nicht. "Ich kann auch noch länger ohne Strom überleben. Mein Schwedenofen und die Unterstützung von Freunden halten mich warm", wird die Frau zitiert.

Grundsätzlich suche die Netz Burgenland das persönliche Gespräch mit Kunden, welche den gesetzlich erforderlichen Zählertausch verweigern. Sollten alle Maßnahmen nichts bewirken, sei das Unternehmen "letztlich aufgrund der Rechtslage gezwungen, die Netzdienstleistungen spätestens mit Ablauf der Nacheichfrist auszusetzen, das heißt die physische Trennung der Netzverbindung (Abschaltung) vorzunehmen". Selbstverständlich werde die Versorgung unverzüglich wiederhergestellt, sobald ein geeichter, digitaler Stromzähler eingebaut wurde, so der Anbieter. (APA, red, 21.1.2018)