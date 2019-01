Ex-Anti-IS-Gesandter sieht Trump-Regierung ohne Syrien-Plan

Brett McGurk trat aus Protest gegen Trumps angekündigten Syrien-Rückzug zurück. Er sieht große Risiken für amerikanische Truppen im Bürgerkriegsland

Washington – Die USA haben nach Beginn des Abzugs aus Syrien nach Worten des Ex-US-Sondergesandten für den Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS), Brett McGurk, keinen Plan für die Zukunft des Landes. "Es gibt keinen Plan, was als nächstes kommen soll", sagte McGurk am Sonntag der CBS-Sendung "Face the Nation". Dies bedeute erhöhte Risiken für die US-Truppen.

US-Präsident Donald Trump hatte kurz vor Weihnachten den vollständigen Abzug der rund 2.000 US-Soldaten aus Syrien angekündigt, da der Kampf gegen die IS-Miliz "gewonnen" sei. Die Ankündigung veranlasste Verteidigungsminister Jim Mattis und McGurk zum Rücktritt.

Widersprüche

"Der Präsident hat klar gemacht, dass wir abziehen", sagte McGurk. Dies bedeute, dass sich das Militär darauf konzentrieren solle, "sicher abzuziehen". Aber: "Derzeit haben wir keinen Plan. Das erhöht das Risiko für unsere Leute an Ort und Stelle in Syrien und macht Platz für den IS." Die USA könnten überdies nicht erwarten, dass ein "Partner" wie etwa der Nato-Verbündete Türkei die Rolle der USA in Syrien einnehme.

Seit Trumps Abzugsankündigung machten US-Beamte widersprüchliche Angaben zu den weiteren Plänen. Laut dem Pentagon hat der Abzug zwar begonnen, der Zeitplan ist aber weiter völlig unklar.

Anschlag auf US-Bürger

Am vergangenen Mittwoch waren bei einem Selbstmordanschlag in der nordsyrischen Stadt Manbij vier US-Bürger getötet worden, darunter zwei Militärs. Der IS reklamierte die Tat für sich. Es handelte sich um den schwersten Anschlag auf US-Soldaten in Syrien seit 2014.

Kurz nach dem Anschlag hatte McGurk bereits gesagt, Trump habe dem IS mit seiner Ankündigung zum Truppenabzug Auftrieb verschafft. Überdies werde damit Syriens Machthaber Bashar al-Assad gestärkt und der Einfluss der USA gegenüber Russland und dem Iran, die Assad militärisch unterstützen, geschwächt. (APA, 21.1.2019)