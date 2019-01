Heumarkt-Gutachten: Bund soll Wiener Hochhausbau stoppen

Jetzt-Kultursprecher Zinggl beauftragte den Verfassungsjuristen Öhlinger. Die Bundesregierung könnte demnach per Weisung gegen das Wiener Bauprojekt vorgehen

Wien – Die Debatte über den Wiener Heumarkt ist um eine Facette reicher: Einem Gutachten zufolge soll der Bund für den Erhalt des Unesco-Welterbestatus verantwortlich sein.

Der Hintergrund: Wiens historisches Zentrum wurde im vergangenen Juli auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt, womit der Innenstadt die Aberkennung des Unesco-Welterbestatus droht. Grund ist das geplante Hochhaus am Heumarkt, das mit einer Höhe von 66 Metern das Innenstadtensemble nach Ansicht der Unesco maßgeblich beeinträchtigt. Der Gemeinderat beschloss das Projekt vor eineinhalb Jahren mit den Stimmen der SPÖ und eines Großteils der Grünen.

Wolfgang Zinggl, bis Sommer 2017 selbst grüner Abgeordneter und nun bei der Liste Jetzt, ist strikt gegen das Projekt und hat dazu im Sommer ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis liegt nun vor und besagt: Der Bund sei zuständig für den Erhalt des Welterbestatus. Der Verfassungsjurist Theo Öhlinger bezieht sich in dem Gutachten auf staatsvertragliche Verpflichtungen. "Um diese Verantwortung auch dann wahrnehmen zu können, wenn die Durchführung eines völkerrechtlichen Vertrages in den Kompetenzbereich der Länder fällt, räumt die Bundesverfassung dem Bund ein durchaus effizientes Instrumentarium ein", heißt es laut APA in dem Bericht.

"Regierung muss Weltkulturerbe retten"

Konkret bedeutet das: Geht es um den möglichen Verlust des Welterbestatus der Wiener Innenstadt, ist nicht mehr das Land Wien hauptverantwortlich. Zinggl: "Die Bundesregierung kann das Weltkulturerbe der Stadt Wien nicht nur retten, sie muss es der Verfassung nach tun." Das könne etwa in Form einer Weisung an die Landesregierung oder den Landeshauptmann erfolgen oder als Ersatzvornahme durch den zuständigen Bundesminister.

"Der Schaukampf um das Projekt am Heumarkt zwischen Bund und Wien erinnert an das traditionelle Catchen: Die Gegner im Ring machen große Ansagen und bieten der Öffentlichkeit ein Schauspiel, aber in Wahrheit tut keiner dem anderen weh", kommentiert Zinggl die derzeitige Situation.

Blümel will Weisung erteilen, Ludwig sieht keine Neuigkeit

Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) will, falls sich rechtlich dazu die Möglichkeit ergibt, eine Weisung zur Wahrung des Prädikats Weltkulturerbe für das historische Zentrum Wiens erteilen. Das teilte er am Montag der APA mit. Konkrete Angaben könne man dazu noch nicht machen, wurde im Büro des Ministers betont. Denn man kenne das jüngste Gutachten zur Heumarkt-Causa noch nicht.

Wenig beeindruckt von dem Gutachten zeigte sich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Der Umstand, dass der Bund für den Erhalt des Weltkulturerbes zuständig ist, sei "keine rasend neue Erkenntnis", sagte er in einer Pressekonferenz am Montag. Wien befinde sich in "starkem Einvernehmen" mit den Zuständigen im Bundesministerium. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam, also die Stadt Wien, die Verantwortlichen im Bund und die Entscheidungsträger der UNESCO, eine entsprechend positive Entwicklung einleiten können." (APA, red, 21.1.2019)