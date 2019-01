Um einen Euro nach Bari, Nizza oder Rom fliegen

Der ungarische Billigflieger Wizz Air transportiert seine Kunden zwar nicht um einen Cent, aber immerhin um einen Euro

Wien – Nach Paris, London, Barcelona oder Dubrovnik um einen Cent, damit machte im Sommer des Vorjahres die IAG-Tochter Level auf sich aufmerksam. Billiger, billiger, billiger ist das Motto der Low-Cost-Airlines weltweit. Was die Kunden betrifft, so spricht sich langsam herum: Auch wenn der Basistarif günstig ist, für jedes Extra (dazu gehören auch einchecken am Flughafen) ist zu bezahlen.

Jetzt hält Wizz Air für schnell Entschlossene ein ähnliches Zuckerl für die Kunden bereit. Der ungarische Low-Cost-Carrier lockt mit Tickets ab Wien für einen Euro. Die Reise muss bis zum 10. Februar 2019 stattgefunden haben. Unter den möglichen Destinationen sind wärmere Reiseziele wie Málaga (Spanien), Nizza (Frankreich), Thessaloniki (Griechenland) oder kühlere wie Bergen (Norwegen), Billund (Dänemark) oder Warschau (Polen). (red, 21.1.2019)