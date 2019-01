L.A. Rams nach Referee-Fehlentscheidung im Super Bowl

Sieg gegen New Orleans Saints dank Rekord-Field-Goal von Greg Zuerlein

New Orleans – Die Los Angeles Rams spielen in der amerikanischen Football-Profiliga NFL um den Super Bowl. Die Kalifornier gewannen das Halbfinale zwischen den beiden besten Hauptrundenteams bei den New Orleans Saints mit Star-Quarterback Drew Brees trotz eines 0:13-Rückstands mit 26:23 nach Verlängerung. Die entscheidenden Punkte im Finale der NFC gelangen Kicker Greg Zuerlein mit einem Field Goal aus 57 Yards.

Nach schweren Startschwierigkeiten der bisher so mächtigen Rams-Offense um Quarterback Jared Goff entwickelte sich eine packende Partie, die der angeschlagene Rams-Running-Back Todd Gurley größtenteils von der Seitenlinie verfolgte. Wie so oft vertrat ihn C.J. Anderson ausgezeichnet, die Rams kamen jedoch kaum mit dem 100 Dezibel überschreitenden Lärm im Superdome zurecht.

foto: reuters/derick e. hingle-usa today sports Diesen Mann wollen Sie nicht aufhalten müssen: C.J. Anderson.

Nach zwei Field Goals und einem Touchdown der Saints endete das erste Viertel mit dem Stand von 13:0, die Rams kamen nur dank eines hochriskanten und mutigen Spielzugs zu ihren ersten Zählern. Punter Johnny Hekker sorgte mit einem Pass bei einem angetäuschten Punt für den ersten nennenswerten Raumgewinn seines Teams, das in Folge langsam ins Laufen kam und vor der Halbzeitpause durch einen der seltenen Gurley-Einsätze auf 10:13 verkürzte.

Packendes Spiel

Drew Brees' Touchdownpass auf Taysom Hill beantwortete Jared Goff mit einem kurzen Wurf auf Tyler Higbee, fünf Minuten vor Schluss glich Rams-Kicker Greg "The Leg" Zuerlein erstmals aus. Die Saints starteten einen vermeintlich siegbringenden Drive, Running Back Alvin Kamara war vor allem als Passempfänger im Dauereinsatz. Der entscheidende – und hoch kontroverse – Spielzug kam innerhalb der Two-Minute-Warning.

Rams-Verteidiger Nickell Robey-Coleman leistete sich bei einem Saints-Pass bei 3&10 ein offensichtliches Regelvergehen und räumte Wide Receiver Tommylee Lewis weg, bevor der Ball noch in Reichweite war. Die Schiedsrichter-Experten im US-Fernsehen waren sich einig: Eine Strafe wäre zu geben gewesen. Zum Unglauben von Saints-Head-Coach Sean Payton warfen die Referees allerdings keine Flag, so bekamen die Gastgeber das fällige First Down nicht und konnten die verbleibende Zeit nicht mehr von der Uhr spielen.

Hoppala.

Also blieben den Rams nach Wil Lutz' kurzem Field Goal noch 1:41 Minuten – so lange brauchten sie nicht, um mit neun Plays 45 Yards über das Feld zu marschieren und dank Zuerlein auszugleichen. Es ging also in die Overtime. Die Saints gewannen den Münzwurf und hätten das Spiel mit einem Touchdown entscheiden können – Brees warf aber unter starkem Druck eine Interception.

Gefangen.

Auch Goff konnte sein Team im Gegenzug nicht sonderlich weit nach vorne bringen – aber weit genug, denn Zuerlein gelang aus 57 Yards das längste Playoff-Field-Goal der Rams-Geschichte.

Drin isser.

"Die Refs haben den Call vergeigt. Er hat den Lauf des Spiels geändert", sagte der frustrierte Saints-Coach Payton. "Es ist schwer zu akzeptieren." Selbst Übeltäter Robey-Coleman gestand nach dem Spiel gegenüber Journalisten, dass die Pass Interference zu geben gewesen wäre. Er habe gedacht, erwischt worden zu sein. "Ich habe nicht auf den Ball geschaut. Als ich gehört habe, wie laut die Fans wurden, dachte ich dass es eine Flag gibt", so der 27-Jährige. "An die Saints-Fans: Sorry, aber die Refs haben gesagt, der Pass war incomplete."

Regeländerung?

Der Fehlpfiff wird nicht nur einige Zeit Tagesthema der US-Sportwelt bleiben, er könnte auch eine Regeländerung einleiten: Bereits seit einiger Zeit wird immer wieder über eine Änderung der Challenge-Regel debattiert. Derzeit können Strafen nicht per Videobeweis überprüft werden, das könnte sich für die nächste Saison ändern – fällige Regeländerungen werden in der NFL oft erst nach einem offensichtlichen Anlass auf großer Bühne durchgebracht.

Die Sicht der Saints: Man hat ihnen den Sieg gestohlen.

Das Internet hat seinen Spaß.

Gegner im Finale um den 53. Super Bowl sind am 3. Februar (MEZ 4. Februar 0.30 Uhr/Pro7 und DAZN) in Atlanta die Kansas City Chiefs oder die New England Patriots, die sich in der Nacht zum Montag im National-Conference-Finale gegenüberstanden.

Der erst 32 Jahre alte Rams-Coach Sean McVay ist der jüngste Trainer der NFL-Geschichte, der den Super Bowl erreicht hat. Die Franchise steht vor ihrem vierten NFL-Triumph, 1945 gewann sie als Cleveland Rams, 1951 als Los Angeles Rams und 2000 als St. Louis Rams. (schau, sid, 21.1.2019)