Kraft holt in Zakopane ersten ÖSV-Sieg seit 2017

Erster ÖSV-Sieg seit März 2017, Formkurve mit Blick auf die WM passt

Zakopane –Stefan Kraft hat am Sonntag die seit seinem Erfolg am 26. März 2017 in Planica andauernde Sieglos-Serie der ÖSV-Skispringer im Weltcup beendet. Der 25-jährige Weltmeister feierte in Zakopane seinen 13. Weltcupsieg, er distanzierte den Norweger Robert Johansson um 2,6 und den Japaner Yukiya Sato um 5,0 Punkte. Daniel Huber landete als zweitbester Österreicher an der sechsten Stelle. (APA, 20.1.2019)

Ergebnis:



1. Stefan Kraft (AUT) 278,3 (133,0/132,5)

2. Robert Johansson (NOR) 275,7 (131,5/133,5)

3. Yukiya Sato (JPN) 273,3 (133,0/131,5)

4. Johann Andre Forfang (NOR) 271,8 (126,0/137,0)

5. Halvor Egner Granerud (NOR) 270,5 (131,5/131,0)

6. Daniel Huber (AUT) 270,2 (131,0/131,5)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 268,5 (124,0/133,5)

7. Stephan Leyhe (GER) 268,5 (129,0/133,0)

7. Timi Zajc (SLO) 268,5 (128,5/132,0)

10. Roman Koudelka (CZE) 265,6 (127,5/131,5)

11. Jewgenij Klimow (RUS) 262,8 (126,5/131,0)

12. Dawid Kubacki (POL) 261,0 (128,0/130,0)

13. Anze Lanisek (SLO) 260,9 (127,5/129,5)

13. Killian Peier (SUI) 260,9 (127,5/129,0)

15. Constantin Schmid (GER) 260,2 (129,5/129,0)

16. Michael Hayböck (AUT) 258,1 (130,0/128,5)

17. Stefan Hula (POL) 257,9 (129,0/127,5)

18. Antti Aalto (FIN) 255,4 (128,0/125,5)

19. Piotr Zyla (POL) 253,5 (123,5/128,0)

20. Andreas Stjernen (NOR) 253,0 (125,0/127,0)

21. Jan Hörl (AUT) 250,7 (130,0/127,5)

22. Jakub Wolny (POL) 249,4 (124,5/124,5)

23. Domen Prevc (SLO) 247,0 (125,0/123,5)

24. Karl Geiger (GER) 245,2 (122,5/125,5)

25. Richard Freitag (GER) 241,1 (125,0/122,5)

26. Markus Eisenbichler (GER) 240,4 (123,5/124,0)

27. Pawel Wasek (POL) 238,5 (129,0/121,0)

28. Cestmir Kozisek (CZE) 233,4 (129,0/120,5)

29. Philipp Aschenwald (AUT) 233,3 (126,5/116,5)

30. Maciej Kot (POL) 231,1 (126,0/119,0)

Nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 32. Manuel Fettner, 34. Markus Schiffner (beide AUT), 36. Kamil Stoch (POL), 46. Simon Ammann (SUI)

Weltcup-Wertung:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1128

2. Kamil Stoch (POL) 624

3. Piotr Zyla (POL) 603

4. Stefan Kraft (AUT) 581

5. Dawid Kubacki (POL) 554

6. Stephan Leyhe (GER) 505

7. Johann Andre Forfang (NOR) 456

8. Robert Johansson (NOR) 453

9. Karl Geiger (GER) 425

10. Markus Eisenbichler (GER) 374

11. Roman Koudelka (CZE) 334

12. Timi Zajc (SLO) 334

13. Jewgenij Klimow (RUS) 305

14. Andreas Wellinger (GER) 235

15. Daniel Huber (AUT) 232

Weiter: 27. Manuel Fettner (AUT) 111

31. Michael Hayböck (AUT) 82

38. Philipp Aschenwald (AUT) 34

41. Gregor Schlierenzauer (AUT) 22

50. Jan Hörl (AUT) 12

53. Clemens Aigner (AUT) 11

61. Markus Schiffner (AUT) 2

Nationencup:

1. Polen 2639

2. Deutschland 2609

3. Japan 2001

4. Österreich 1737

5. Norwegen 1515

6. Slowenien 1113

7. Schweiz 634

8. Tschechien 595