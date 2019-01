"Zorn" im "Tatort": Wie sehen Sie die Tristesse in Dortmund?

orf/ard/thomas kost

Einfach zuviel

"Die Mördersuche beginnt so behäbig und betulich, dass durchaus noch Zeit für einen kleinen Sidekick bleibt", berichtet STANDARD-Kritikerin Birgit Baumann: "Frau Kommissarin (im Bild Anna Schudt als Martina Bönisch) hat Rückenweh, keine Tabletten helfen, also schickt Faber sie zur Reiki-Behandlung. Das ist nett anzusehen, hilft aber bei der Handlung auch nicht weiter. Doch just als sich daheim auf dem Sofa vor dem Fernseher ein gewisser Unmut einschleichen will, geht es Schlag auf Schlag. Denn plötzlich gibt es Verbindungen zur Reichsbürgerszene und zum Verfassungsschutz, ein altes Stahlwerk muss auch noch in Szene gesetzt werden. Für sich genommen sind das alles starke Themen mit viel Potenzial, alles zusammen ist einfach zu viel, der Teller bald so überfüllt wie beim All-you-can-eat-Buffet", seufzt Baumann.